  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaynaktan sıçrayan kıvılcım, 5 dönüm tarlayı yaktı

İzmir’in Foça ilçesine bağlı kırsal Yenibağarası Mahallesi’nde çıkan yangında 5 dönüm anız tarlası kül oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:14:20 -
Kaynaktan sıçrayan kıvılcım, 5 dönüm tarlayı yaktı

İzmir’in Foça ilçesine bağlı kırsal Yenibağarası Mahallesi’nde çıkan yangında 5 dönüm anız tarlası kül oldu. Kaynak yapılırken kıvılcımların sıçramasıyla başlayan yangın bitişikteki hasat edilmemiş buğdaylara sıçramadan söndürüldü.


Yenibağarası Mahallesi’nde yerleşim yerlerine çok yakın olan ve buğday hasadının bir gün önce yapıldığı tarlada yangın çıktı. Tarla bitişiğindeki bir bina önünde yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar kuru buğday sapları ve samanları tutuşturdu. Rüzgarında etkisiyle alevler bir anda tarlayı sardı. Görenlerin haber vermesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Bağarası İtfaiye Grubu ekibi kısa sürede yanan alana geldi. İş makinelerinin desteği ve vatandaşların da yardımıyla yangın hasat edilmemiş buğday tarlalarına sıçramadan yarım saatte kontrol altına alındı. Vatandaşlar bölgede tarım alanlarıyla yerleşim birimlerinin içi içe geçtiğini, çıkan küçük anız yangınlarının bile evleri tehdit etmeye başladığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı