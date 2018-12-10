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“Kaynaklarımızı Kadim Şehrimiz için kullanıyoruz”

Vatandaş ve muhtarlarla görüşüp talep ve görüşlerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları anlattı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:27
“Kaynaklarımızı Kadim Şehrimiz için kullanıyoruz”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlarla ve kentte görev yapan muhtarlarla görüşmeye devam ediyor. Talepleri ve görüşleri dinleyen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları anlattı. “Kaynaklarımızı Kadim Şehrimiz için kullanıyoruz’’ diyen Atilla, “Hemşehrilerimiz, devletin güvencesi altındadır. Toplumun mutluluğu ve hizmet için buradayız. Diyarbakır peygamberler, sahabeler, evliyalar şehridir. Kadim şehrimize hep beraber sahip çıkmalıyız. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye’yiz. Hep beraber bir olacağız ve diri olacağız. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Devletin şefkatli yüzünü hemşehrilerimize gösteriyoruz. Sokaktaki insanımızın sesine kulak veriyoruz. Hemşehrilerimiz, ne istiyorsa onu yapıyoruz. Kaynaklarımızı milletimiz için kullanıyoruz. Hizmette adil davranıyoruz” mesajını verdi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:27
  1. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla
  2. Büyükşehir Belediyesi

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