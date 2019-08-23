Kaymaz, Artistik Cimnastik Milli Takım kampını ziyaret etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda dünya kupası hazırlık kampına giren Artistik Cimnastik Milli Takım sporcularını ve antrenörlerini ziyaret etti.

Mersin’in ev sahipliğinde bu yıl 3’üncüsü 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Artistik Cimnastik Dünya Kupası" için son hazırlık kampına giren millileri, Şube Müdürleri Vedat Akyar, Önder Öztürk ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ayla Çifçi ile birlikte ziyaret eden Müdür Kaymaz, sporculara ve teknik heyete başarılar diledi. Burada basın mensuplarına konuşan Kaymaz, Mersin’deki dünya kupasına 11 ülkeden 48 sporcunun katılacağını söyledi. 3’üncü kez ev sahipliği yapacakları dünya kupasına hazırlıkların devam ettiğini vurgulayan Kaymaz, "8 erkek, 6 kadın milli sporcumuz katılacağı dünya kupası hazırlıklarının son kampı için ilimizde ağırladığımız millilerimizi ziyaret ederek sporcu ve antrenörlerimizin bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk. Millilerimizin moral ve motivasyonu çok iyi. Millilerimizin turnuvadan başarılarla ayrılacağına olan inancım tam. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek İstiklal Marşımızı okutacaklarına eminim. Spor Kenti Mersin, spor tesisleri açısından Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri haline geldi. Bu organizasyonla birlikte Mersin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Kasım ayında ise bocce volo dünya kupasına da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Bu önemli organizasyonun ilimizde yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, milli takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda ay yıldızlı formayı, milli sporcular kadınlarda Nazlı Savranbaşı, Göksu Üçtaş Şanlı, Ezgi Yeşil, Tutya Yılmaz, Yaren Turan ve Demet Mutlu erkeklerde ise Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Yunus Emre Gündoğdu, Hamza Şamil Yılmaz, Mustafa Arca ve Sercan Demir temsil edecek.