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Kadın - Aile Kaymaklı poğaça tarifi nasıl yapılır? Pamuk poğaça
Kadın - Aile

Kaymaklı poğaça tarifi nasıl yapılır? Pamuk poğaça

Yumuşacık poğaça arayanlara tarifi nasıl yapılır? İşte kolay tarif

Yeniakit Publisher
2022-01-25 19:43:00 - 2022-01-25 20:03:33
Kaymaklı poğaça tarifi nasıl yapılır? Pamuk poğaça

Kaymaklı poğaça tarifi

Kaymaklı poğaça malzemeleri

  • 1 adet yumurta akı
  • 3 yemek kaşığı tereyağ (oda sıcaklığında)
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı kaymak
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tuz 
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2,5-3 su bardağı un 

İçi için:

  • az yağlı, ufalanmış 100 gr. beyaz peynir
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı susam

Kaymaklı poğaça nasıl yapılır?

Tereyağını, yumurta akını, yumurta, zeytinyağını, kaymağı bir karıştırma kabına alın. Üstüne un, kabartma tozu eleyin. Tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın. Kulak memesi yumşaklığında bir hamur elde edin. (unu arttırıp azaltabilirsiniz. Yavaş yavaş ekleyiniz.) Cevizden biraz büyük parçalar alıp elinizin orta yerinde yuvarlak şekilde inceltin. Orta kısmına biraz ufalanmış peynir koyup ağzını kapatın. Tüm hamur için aynı işlemi yapın. Üstüne yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

 

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