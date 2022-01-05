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Kadın - Aile Kaymaklı bulgur pilavı tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Kaymaklı bulgur pilavı tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Kaymaklı bulgur pilavı pratik bir şekilde nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 21:29:00 - 2022-01-05 21:49:34
Kaymaklı bulgur pilavı tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır?

Kaymaklı Bulgur Pilavı yapmak için gerekli olan malzemeler şunlardır :

2 kase pilavlık bulgur
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
4 kaşık tel şehriye
1,5 tatlı kaşığı tuz
3 tepeleme yemek kaşığı kaymak
3 kase su
1/4 (çeyrek) çay bardağı su

Kaymaklı bulgur pilavı tarifi

Zeytinyağı ve şehriyeleri tencereye alıp kavurun. Kavrulma işlemi gerçekleştikten sonra tereyağı ile harmanlayın ve kokusu çıkarana kadar kavurmaya devam edin. Kaymaklı bulgur pilavını yaparken 2 kase su ve tuzu eklemeyi unutmamalısınız. Su kaynayana kadar bulguru salalım ve kaymaklı bulgur pilavı için bulguru kısık ateşte yaklaşık 40 dakika kadar pişirin. Tereyağı kızarana kadar kavurun ve pilava dökün. Kaymaklı bulgur pilavını yapmadan önce kaymağı bir kaba alın ve çeyrek bardak su ile karıştırın. Kaynar pilavın içine kaymağı dökün ve karıştırın. 

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