Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2022 Kaymakam adaylığı giriş sınavı başvuru ve sınav tarihleri...

ÖSYM, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı. İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kaymakam adaylığı giriş sınavı başvuru kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Aygün, "İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 2-9 Ağustos tarihleri arasında yapabilirsiniz. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

2022 kaymakamlık sınavı ne zaman?

2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022 Kaymakamlık), 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktı. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2022 kaymakamlık sınav başvuruları ne zaman?

2022 kaymakamlık sınav başvuruları ne zaman sona erecek? Sınav başvuruları, 2-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-Kaymakamlık kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2022 KAYMAKAMLIK GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaymakamlık sınavına kimler başvurur?

Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya hukuk fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor.

Kaymakamlık sınav konuları hangileri?

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Kaymakam olmak için sınavda kaç puan lazım?

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.