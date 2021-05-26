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Eğitim Kaymakamlık sınav başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

Kaymakamlık sınav başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. 26 Mayıs itibariyle kaymakamlık sınavına başvuru yapabilecek. Peki, Kaymakamlık sınav başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık sınavı 2021 başvuru ekranı haberimizde

Yeniakit Publisher
2021-05-26 20:12:00 -
Kaymakamlık sınav başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nın (2021-Kaymakamlık), 10 Temmuz’da uygulanacağı duyuruldu. Sınava başvurular ise 26 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Kaymakamlık sınav başvurusu nasıl yapılır?

Bireysel olarak internet aracılığıyla sınava başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde engel/sağlık bilgisi bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

2021 KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Kaymakamlık sınav başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

Sınava girecek adaylar 26 Mayıs-3 Haziran 2021 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 250,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (375,00 TL) yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir. Adaylar, banka şubesinden/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

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