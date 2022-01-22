Kaymakamlığın yalanladığı çiftle ilgili AK Parti'den açıklama: Sosyal devlette her şey kayıt altında

İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı, sosyal medyada yayımlanan videoda kira yardımı isteyen çiftin ev sahibi olduğunu, engelli maaşı ve bir yıldır da elektrik ve kömür desteği ile nakdi yardım aldığını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, dün sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız." içerikli videoda yer alan kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de ikamet eden 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşındaki H.K. olduğu bildirilen açıklamada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine Kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.

Engelli aylığı olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına ise son bir yılda Kaymakamlıkça 1611 lira nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin toplamda 1652 lira engelli aylığı aldığı bildirildi.

Açıklamada, son bir yılda 4 bin 403 lira nakdi yardım ile kömür desteği de sağlanan F.D. ve H.K. hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı kaydedildi.

Ayşe Keşir'den açıklama

Resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Sosyal devlette, yapılan uygulamalarla birlikte her şey de kayıt altındadır. Bu, hak sahiplerine doğru hizmeti ulaştırmayı sağladığı gibi suistimali de önler” dedi.