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Kaymakam Yapıcı onuruna veda yemeği

Trabzon Vali Yardımcılığına atanan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı onuruna, veda yemeği düzenlendi.

27 Ağustos 2019 Salı 14:34
Kaymakam Yapıcı onuruna veda yemeği

Trabzon Vali Yardımcılığına atanan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı onuruna, veda yemeği düzenlendi.


Kültür Sarayında düzenlenen veda yemeğine Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Fatsamızın arkası dağlara yaslı, önü ise ufuk çizgisidir. Etrafı yeşiller ile çevrili içinde gönül dostları katim insanları yaşamaktadır. Bunların olduğu Fatsamız soğukta evimiz, muhabbette otağımız, sosyal yaşamda neşe kaynağımız ve gönül mekanımız olmuştur. Böyle bir kadim bir şehrin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuş, Fatsa milliyetçisi değerli insan kaymakamımızın Fatsa’dan ayrılışı bizleri buruk bir sevince sürüklemiştir. Fatsa’dan ayrıldığı için üzülüyoruz; başka bir kadim Anadolu toprağında böyle nadide bir insanın görev yapacağı için seviniyoruz. Bizler kendisini Fatsa’da görev yaptığı süreç içerisinde hem Fatsa’yı hem de Fatsalıyı hizmet etmekten keyif alan ve gurur duyan birisi olarak tanıdık. Fatsa’ya verdiği hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Kendilerini Fatsa adına teşekkür ediyor ve yeni görev yerine başarılar diliyorum” dedi.


Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ise gerçekleştirdiği veda konuşmasında, “Bütün görevler geçicidir. Buraya gelirken bu görevinde geçici olduğunun bilimcindeydim. Asaleten atanırız ama asil bir görev yoktur. Gelirken gideceğimizi biliyorduk; nasıl ki güneş doğar biz bunun batışını biliriz. Aslında daha önceden Karadeniz Bölgesi’nde çalışmıştım ve 3 yıl çalışmam gerekiyordu ama burada 5 yıl çalışmak nasip oldu. 5 yıl sonucunda da artık gidiyoruz” diye konuştu.


Yapıcı konuşmasının devamında Fatsa’yı ne kadar sevdiğini ve asla unutmayacağını belirterek, “Ben Fatsa’da görev yaptığım süreç boyunca hiç zorlanmadım. Fatsa halkı hiç canımı acıtmadı. 4-5 defa sel felaketi yaşadık güzel Fatsalılar bir kere şikayete gelmedi. Derler ki Doğu Karadeniz insanı zordur. Fatsa olarak biz Orta Karadeniz’iz ve Fatsa Doğu Karadeniz’in önsözüdür. Halkımla hep beraber olduk. Fatsalıları çok sevdim. Fatsa’yı, insanları herkes sevebilir ama önemli olan saygı duymaktır. Ben tüm Fatsalılara saygı duydum. Herkesi dinledim, mesai arkadaşlarıma çok değer verdim. Yarma’yı geçtikten sonra Fatsa’yı unuturum demişimdir. Şimdi tüneli geçtikten sonra Fatsa’yı unuturum diyoruz. Tüneli geçtikten sonra her şeyi unuturum ama Fatsa’yı asla unutmam. Kimse Fatsa’yı benim kadar sevemez. Herkese hakkımı helal ediyorum. İnşallah bir gün yolumuz kesişir” şeklinde konuştu.


Konuşmasının ardından Başkan İbrahim Etem Kibar tarafından Kaymakam Mehmet Yapıcı’ya plaket ve Fatsa Belediyespor forması takdim edildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:34
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