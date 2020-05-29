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Aktüel

Kaymakam uyardı: 1 Haziran’dan itibaren maskesiz dolaşmak yasak

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 1 Haziran’dan itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 20:59:02 -
Kaymakam uyardı: 1 Haziran’dan itibaren maskesiz dolaşmak yasak

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 1 Haziran’dan itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.


Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere zorunlu maske kararı alındı. Kaymakam İsmail Pendik, pazartesi itibarıyla ilçede sokağa maskesiz çıkmanın yasak olacağını belirterek, kaymakamlık sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruda bulundu. Kaymakam Pendik, "Birlikte elde ettiğimiz bu başarının devamı ve hepimizin sağlığı için 1 Haziran Pazartesi’den itibaren ilçemiz merkez ve köylerinde sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu tedbirini uygulamaya başlayacağız. Bugüne kadar almış olduğumuz tedbirlere herhangi bir idari ceza işlemine gerek kalmadan riayet ettiğiniz gibi bu tedbire de herhangi bir idari ceza işlemine gerek kalmadan riayet edeceğinize inancımız tamdır" dedi.

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