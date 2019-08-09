Kaymakam Sırmalı, Kurban Bayramı öncesi yol kontrol ve arama faaliyetlerini denetledi

Tatil bölgesi Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı birlikte artmaya başlayan trafik yoğunluğuna karşı trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri droneler ile havadan da denetim yapıyorlar.

Kurban Bayramı tatili süresince, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla, özellikle bayram öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde sıklaştırılan trafik denetimlerine Edremit Kaymakamı Ali Sımalı ’da eşlik etti.

Gerçekleştirilen kontrol faaliyetlerinde Kaymakam Sırmalı tatil yolundaki sürücülere uyarılarda seslenerek "Lütfen bu bayram sevincimizi üzüntüye dönüştürmeyelim" dedi.

E-87 karayolunun Balıkesir-Çanakkale il sınırı noktasında jandarma ve emniyet tarafından oluşturulan kontrol noktasında yapılan araç denetimlerini inceleyen Kaymakam Sırmalı, Emniyet Müdürü Zafer Sönmez’den bilgiler aldı.

Özellikle kazaların yoğun olduğu güzergahlarda tüm trafik personelinin görevlendirildiğini dile getiren Kaymakam Sırmalı "Gördüğünüz gibi güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzur ve güvenliği için 24 saat görev başındalar. Edremit’in giriş ve çıkışlarında polis ve jandarmamız görev başında. Amacımız, hem ilçemizin hem de bölgemizin güvenliğini sağlamak. Halkımızın huzurunu temin etmek. Bu çalışmalarda fedakarca görev alan güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum. Aynı zaman da bu faaliyetlerimizde bizlere destek olan halkımıza da çok teşekkür ediyor, bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum “ dedi. Tatil bölgelerinde havadan droneler ile denetimlerinde sürekli yapılacağı bildirildi.