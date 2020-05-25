Kaymakam şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Gaziantep’in Araban ilçesinde şehitliği ziyaret eden Kaymakam Abdulhamit Mutlu, Kur’an-ı Kerim okuyarak, şehitler için dua etti

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ak Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve kurum amirleriyle birlikte ilçe mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti. Kaymakam Mutlu şehitlikte Kur’an-ı Kerim okudu. Kaymakam Mutlu’nun duasına yanında bulunanlar da el açıp, "amin" dedi. Mutlu, eşi Nesrin Mutlu, Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ak Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve daire amirleri ile birlikte şehit ailelerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Mutlu ve beraberindekiler daha sonra ise İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve uygulama noktalarını ziyaret ederek bayramlaştıkları personele baklava ikram etti.