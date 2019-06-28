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Kaymakam Okatan, jeotermal serada incelemelerde bulundu

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Sefaköy’de mülkiyeti belediyeye ait olan ve özel bir girişimci tarafından işletilen jeotermal serada incelemelerde bulundu.

28 Haziran 2019 Cuma 11:29
Kaymakam Okatan, jeotermal serada incelemelerde bulundu

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Sefaköy’de mülkiyeti belediyeye ait olan ve özel bir girişimci tarafından işletilen jeotermal serada incelemelerde bulundu.


Kaymakam Okatan, Belediye Başkan Fatih Çalışkan ile birlikte ‘2017 yılı Örtü Altı Tarımını Geliştirme’ projesi kapsamında Sefaköy’de belediyeye ait bin 80 metrekare sahada kurulumu gerçekleştirilen iki jeotermal sera içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:29
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