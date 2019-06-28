Kaymakam Okatan, jeotermal serada incelemelerde bulundu Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Sefaköy’de mülkiyeti belediyeye ait olan ve özel bir girişimci tarafından işletilen jeotermal serada incelemelerde bulundu.

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Sefaköy’de mülkiyeti belediyeye ait olan ve özel bir girişimci tarafından işletilen jeotermal serada incelemelerde bulundu.

Kaymakam Okatan, Belediye Başkan Fatih Çalışkan ile birlikte ‘2017 yılı Örtü Altı Tarımını Geliştirme’ projesi kapsamında Sefaköy’de belediyeye ait bin 80 metrekare sahada kurulumu gerçekleştirilen iki jeotermal sera içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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