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Kaymakam Mutlu’dan Jandarma’ya ziyaret

Araban İlçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 181’inci yıldönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:57:16 -
Kaymakam Mutlu’dan Jandarma’ya ziyaret

Araban İlçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 181’inci yıldönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.


Kaymakam Mutlu’yu İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası bahçesinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan karşıladı.


Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 181’nci yıldönümü nedeniyle ilçe jandarma teşkilatı için verdiği öğle yemeğinde Kaymakam Mutlu ve beraberindekiler İlçe Jandarma Komutanlığı personelleriyle birlikte öğle yemeği yedi.


Kaymakam Mutlu’ya ziyarette Hakimleri Yasin Kök ve Anıl Seçilmiş, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ve Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet eşlik etti.

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