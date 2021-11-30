Kaymakam milletin sesi oldu! TBMM'ye çağrısı olay oldu
Şanlıurfa'nın Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Müslüme Yağal'ın ölümüne ve Ankara'da N.Y. adlı kız çocuğuna içki içirilip, cinsel istismarda bulunulmasına idam talebiyle tepki gösterdi. Duman "Acilen TBMM teröriste, tecavüzcüye idamı getirmeli" ifadelerini kullandı.
Birecik Kaymakamı Kadir Duman, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, Müslüme Yağal'ın da ölümünü hatırlatarak, Ankara'da N.Y. adlı kız çocuğuna içki içirilerek, cinsel istismarda bulunulmasına tepki gösterdi.
"TBMM teröriste, tecavüzcüye idamı getirmeli"
İdam çağrısında bulunan Kaymakam Duman, "Bu insanlıktan nasibini almamış mahlukları idam etmedikçe toplumsal huzurdan, adaletten bahsetmeyelim. Müslime'nin çığlığı hala kulaklarımızı sağır ederken acilen TBMM teröriste, tecavüzcüye idamı getirmeli" mesajını paylaştı.
İşte kaymakamın o paylaşımı;