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Kaymakam, makam aracını satışa çıkardı! Gerekçesi ise takdir topladı

Vatandaşları üreticiliğe teşvik etmek için ücretsiz çilek fidesini dağıtan Çorum'un İskilip Kaymakamlığı, fidelerinin ücretini ödemek için Kaymakam Bayezit Bestami Alkan'ın kullandığı makam aracını satışa çıkardı.

28 Mayıs 2019 Salı 15:55
Kaymakam, makam aracını satışa çıkardı! Gerekçesi ise takdir topladı

Çorum'un İskilip ilçesinde vatandaşlara dağıtılan çilek fidelerinin ücretini ödeyecek kaynak bulamayan Kaymakam Bayezit Bestami Alkan, kullandığı makam aracını satma kararı aldı.

1 milyon 565 bin fide ücretsiz dağıtıldı

İlçede göç nedeniyle boşalan köyleri cazip hale getirmek için çilek üreticiliğini teşvik eden İskilip Kaymakamlığı tarafından özellikle dağ köylerindeki vatandaşlara çilek fidesi dağıtıldı. Tarlasını hazırlayan vatandaşlar için bu yıl 1 milyon 565 bin çilek fidesini ücretsiz olarak dağıtan Kaymakamlık, özel bir firmadan temin ettiği çilek fidelerinin bedelinin bir kısmını ödedi. Kalan 400 bin liralık borcu ödemek için kaynak bulamayan Kaymakam Bayezit Bestami Alkan, borcun ödenebilmesi için kullandığı makam aracını satışa çıkardı.

İhale ilanı, Kaymakamlığın sitesinde yayınlandı

Aracın satışı için İskilip Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan ihale ilanı, Kaymakamlığın sitesinde yayımlandı. İhale şartnamesine göre, 53 bin 456 lira muhammen bedelle satışa çıkarılan 2005 model makam aracının ihalesi, 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

"Bu projeyle herkes kazanacak"

Kaymakam Alkan, yaptığı açıklamada, ilçede çilek üretiminin yaygınlaştırılmasının önemini vurgulayarak, göç nedeniyle boşalan köyleri cazip hale getirmek için çilek üreticiliğini teşvik ettiklerini söyledi.

Çiftçilere bu yıl 1,5 milyonun üzerinde çilek fidesi dağıttıklarını, geçen yıl 64 köyden 30'unda çilek yetiştirildiğini anlatan Alkan, çileğin ilçede önemli bir gelir kapısına dönüştüğünün altını çizdi.

Alkan, "Bu projeyle herkes kazanacak. Çiftçi kazanırsa esnaf da kazanacak ve ekonomik çark İskilip'te daha hızlı dönmeye başlayacak. Bu projeyle köylünün, çiftçinin kendi köyünde, baba ocağında kalarak gelir elde etmesi ve köyden kente göçün azaltılmasını amaçlanmaktadır." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 15:55
  1. Çorum
  2. Bayezit Bestami Alkan
  3. İskilip Kaymakamlığı
  4. İskilip

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