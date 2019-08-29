Kaymakam Güven’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türk milletinin 1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibariyle tarihe yön vermiş, istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur" dedi. Güven, "Bu duygularla, Vatan topraklarımızın bölünmez bütünlüğü, milli ve manevi değerlerimizin muhafazası ve ülkemizin geleceği için kazandığımız 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümünde başta Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve dava arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.