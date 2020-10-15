Kaymakam duyurdu: İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü

İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 10 roket düştüğünü bildirdi. Roketlerin bir eve isabet etmesi neticesinde bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, "Bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sırasında ilçeye bağlı iki köye 10 roket isabet etti. Bu roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılırken bir kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, yaptığı açıklamada, ilçeye düşen roketlerin hangi taraftan geldiği ile ilgili bilgi vermedi.

Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'ın güneyinde bulunuyor.