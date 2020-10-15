  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kaymakam duyurdu: İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü
Dünya

Kaymakam duyurdu: İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü

İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 10 roket düştüğünü bildirdi. Roketlerin bir eve isabet etmesi sonucunda bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:32:00 -
Kaymakam duyurdu: İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırı yakınlarındaki iki köye roket düştü

İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 10 roket düştüğünü bildirdi. Roketlerin bir eve isabet etmesi neticesinde bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, "Bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sırasında ilçeye bağlı iki köye 10 roket isabet etti. Bu roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılırken bir kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, yaptığı açıklamada, ilçeye düşen roketlerin hangi taraftan geldiği ile ilgili bilgi vermedi.

Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'ın güneyinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

İngilizler ayağa kalktı! Mesut Özil için imza kampanyası
Spor

İngilizler ayağa kalktı! Mesut Özil için imza kampanyası

İngiliz ekiplerinden Arsenal'de son haftalarda forma şansı bulamayan Mesut Özil ile ilgili taraftarlar imza kampanyası başlattı.
Yunan tehdit etti, ABD ve Almanya destekledi! 'Hesaplanmış saldırı'
Gündem

Yunan tehdit etti, ABD ve Almanya destekledi! 'Hesaplanmış saldırı'

Oruç Reis gemisinin Navtex ilan edilerek tekrar göreve gitmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias “Türkiye gemiyi çekene kadar ..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay