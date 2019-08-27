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Kaymakam Bilici’den bin 750 rakımlı üst bölgesinde inceleme

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, Kozluk ile Sason ilçeleri arasında bulunan bin 750 rakımlı Harami Gediği geçidindekigüvenlik korucu noktasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

27 Ağustos 2019 Salı 14:28
Kaymakam Bilici’den bin 750 rakımlı üst bölgesinde inceleme

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, Kozluk ile Sason ilçeleri arasında bulunan bin 750 rakımlı Harami Gediği geçidindekigüvenlik korucu noktasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Sason İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Muhammed Topal ve Kozluk İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Selim Kasacı’nın da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Bilici, Kozluk ve Sason ilçelerini birbirine bağlayan bin 750 rakıma sahip Harami Gediği geçidinde incelemelerde bulunarak güvenlik korucularıyla bir süre sohbet etti.


Ziyaretinde güvenlik güçlerinin sayesinde son dönemlerde teröre ve terör yandaşlarına nefes aldırılmadığını belirten Kaymakam Bilici, devletin bütün güvenlik birimlerinin ve kurumların işbirliği içinde yurt içinde ve yurt dışında her türlü terörü bitirmeye yönelik sürdürdüğü faaliyetlerde önemli mesafe kat ettiğini söyledi. Kaymakam Bilici, ’’Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar amansız mücadelemiz devam edecektir. Terörle mücadelede güvenlik korucularının diğer güvenlik güçleriyle birlikte büyük başarılara imza attığını biliyoruz. Bölgemizde son terörist bitinceye kadar dün olduğu gibi bugün de, yarın da mücadelemize devam edeceğiz. Güvenlik korucularımız bölgede terörle mücadelede sürekli ön planda olarak kahramanca mücadele etmiştir. Bizler devlet olarak korucularımıza olan güvenimiz tam olduğu gibi, desteğimizde tam olacaktır. Zorlu arazi şartlarında vatanımızın her köşesinde görev yapan bütün güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum’’ dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:28
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