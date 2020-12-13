Kaymaçina tatlısı nasıl yapılır?

Kaymaçina tatlısı, Makedonya gibi eski Yugoslav ülkelerinin mutfaklarında bulunan çok lezzetli ve pratik bir tatlı. Peki, nasıl yapılır?

Kaymaçina tarifi

Malzemeler

● 1 litre süt

● 7 adet yumurta

● 1 su bardağı toz şeker

● 1 yemek kaşığı un

● 1 paket vanilya

Yapılışı

1. Yumurta ve toz şekeri mikser ile köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Sütü bir tencerede hafif ısıtın. Yumurtaların üzerine azar azar dökün ve 2 dakika daha çırpın. Un ve vanilyayı da ekleyip tekrar çırpın.

2. Karışımı yuvarlak bir borcama dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 1,5-2 saat üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra biraz ılınmaya bırakın. Daha sonra buzdolabına alıp bir gece bekletin. Dilimleyerek servise sunun.