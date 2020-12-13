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Kadın - Aile Kaymaçina tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kaymaçina tatlısı nasıl yapılır?

Gerek malzemeleri gerek hazırlanışı ile kolayca hazırlanan olan Makedonya'nın ünlü tatlılarından olan Kaymaçina ile sofranızda en lezzetli mönü içerisinde yer alabilir. Peki, Kaymaçina tatlısı nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 00:10:00 -
Kaymaçina tatlısı nasıl yapılır?

Kaymaçina tatlısı, Makedonya gibi eski Yugoslav ülkelerinin mutfaklarında bulunan çok lezzetli ve pratik bir tatlı. Peki, nasıl yapılır?

Kaymaçina tarifi

Malzemeler

● 1 litre süt

● 7 adet yumurta

● 1 su bardağı toz şeker

● 1 yemek kaşığı un

● 1 paket vanilya

Yapılışı

1. Yumurta ve toz şekeri mikser ile köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Sütü bir tencerede hafif ısıtın. Yumurtaların üzerine azar azar dökün ve 2 dakika daha çırpın. Un ve vanilyayı da ekleyip tekrar çırpın.

2. Karışımı yuvarlak bir borcama dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 1,5-2 saat üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra biraz ılınmaya bırakın. Daha sonra buzdolabına alıp bir gece bekletin. Dilimleyerek servise sunun.

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