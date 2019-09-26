Kayıt dışına sıkı denetim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda kararlıyız. 30 Ekim’den sonra denetime çıkıyoruz” dedi. İstanbul Sanayi Odasının eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan Vali Yerlikaya, denetimler sırasında kayıt dışı göçmen çalıştıran işletmelere, sektörlere göre 120 bin ile 600 bin lira arasında ceza uygulanacağını ifade etti.Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçici koruma kapsamındaki kardeşlerimizle, misafirlerimizle ilgili hoşnut olmayan bazı sözler işitiyoruz. Ama bir yandan baktığımız zaman bu sözü ifade eden bazı arkadaşlarımızın da iş yerlerinde sigortasız, kayıt dışı istihdam edildiğini görüyoruz. Bunu nasıl izah edeceğiz? Bunu izah etmek zor. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda kararlıyız. 30 Ekim’den sonra denetime çıkıyoruz.”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise “Bu çağda kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbı. Kayıt dışıyla mücadelede önemli adımlar atılmış olsa da kalıcı ve yapısal çözümlere ihtiyacımız bulunmakta” ifadelerini kullandı.