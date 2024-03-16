Kayıt dışı olduğu kesinleşti! Oklar İmamoğlu'nu gösteriyor!

Seçim arfesine girdiğimiz bu günlerde siyasetin ve Türkiye'nin gündeminde CHP'lilerin paradan kule yaptığı görüntüler konuşulmaya devam ediyor. Savcılığın soruşturma başlattığı görüntülerledeki paraları Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in getirdiği öğrenildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Keleş dün ifade verdi. Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını söyleyen Keleş, verdiği ifadede paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiği itirafında bulundu.

CHP'deki çantadan çıkarılan deste deste para olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktı. Keleş, ifadesinde paraları kimden aldığını söyledi. Keleş, parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf etti.

PARAYI GETİREN KİŞİ İMAMOĞLU'NUN HAS ADAMI

Turan Taşkın Özer, İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı. Böylelikle karanlık paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu ortaya çıkmış oldu. CHP'li Turan Taşkın Özer "tanık" sıfatıyla, İmamoğlu'nun müdürü Tuncay Yılmaz ise "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı.

DESTE DESTE SAYILAN PARALAR TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın başrolünde olduğu balya balya paraların sayıldığı görüntüler gündemden düşmüyor.

BAĞIŞ YOLUYLA ELDE EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullanıldığını öne sürerken gelen itiraflar paranın kayıt dışı olduğunu gösterdi.

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'DÜZMECE BELGEYE İTİBAR ETMEYİN'

Söz konusu binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı. Çiçek "CHP il başkanlığının yayınladığı düzmece belgeye itibar edilmemelidir" dedi.

KAYIT DIŞI PARAYI KENDİ AĞIZLARIYLA İTİRAF ETTİLER

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunurken kayıt dışı parayı da itiraf etti.

Çelik, "Banka yoluyla değil de elden makbuz karşılığı bağış yapmak isteyen iş insanları olabiliyor." diyerek söz konusu paraların bağış paraları olduğunu öne sürdü. Çelik, 15.5 milyon liranın CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu savundu. Ancak bu ifadeleriyle "kayıt dışı" parayı da itiraf etti. Öyle ki Özgür Çelik söz konusu gayrimenkulün 40 milyon liraya satın alındığını, bunun 24.360.000 TL'lik kısmının CHP Genel Merkezi tarafından banka yoluyla ödendiğini, kalan paranın ise görüntülerde görülen paralardan elden ödendiğini söyledi. Böylelikle Çelik, CHP Genel Merkezi'nin kayıt dışı iş yaptığı vergi kaçırdığını ve Anayasa Mahkemesi'ni yanılttığını itiraf etti.