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Ekonomi Kayıt dışı ile mücadele tam gaz!
Ekonomi

Kayıt dışı ile mücadele tam gaz!

Yeniakit Publisher
2024-07-06 16:43:00 -
Kayıt dışı ile mücadele tam gaz!

Hükümet kayıt dışılıkla mücadele için kolları sıvadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 900 iş müfettişi ile sahaya indirerek 19 sektördeki işyerlerinde teftiş başlattı.

Hükümet kayıt dışılıkla mücadele için kolları sıvadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 900 iş müfettişi ile sahaya indirerek 19 sektördeki işyerlerinde teftiş başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 900 iş müfettişi ile sahaya indirerek, ulusal market, restoran, konaklama, tekstil, maden, çağrı merkezi, geri dönüşüm ve tarım sektörleri çalışma süreleri, fazla çalışma, genel ve hafta tatilinde yapılan çalışmalar, ücret ve izin gibi çalışma koşullarına yönelik inceleme başlattı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ise maden, inşaat, metal, gıda, tekstil, kauçuk, plastik, mineral, geri dönüşüm ve depolama sektörleri ile büyük endüstriyel kazaların olabileceği endüstriyel tesisler teftiş ediliyor.

435 milyon liralık ceza

Kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Bakanlık, "2023'te gerçekleştirilen teftişlerde, 315 milyon lira işçi alacağının ve 160 milyon lira kamu alacağının ödenmesi temin edilerek, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerlerine 435 milyon lira idari para cezası uygulandı. 2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen teftişlerde ise 132 milyon lira işçi alacağının ve 37 milyon lira kamu alacağının ödenmesi sağlanarak, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerlerine 212 milyon lira idari para cezası uygulandı" açıklaması yaptı.
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