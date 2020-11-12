  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayısıdan kolonya ve dezenfektan üreten eczacı taleplere yetişemiyor
Aktüel

Kayısıdan kolonya ve dezenfektan üreten eczacı taleplere yetişemiyor

Iğdır'da eczacılık yapan Ümit Eren'in, yörede yetiştirilen kayısıdan ürettiği kolonya ve dezenfektanlar, çevre illerden de ilgi görüyor - Ümit Eren: - "Bu yılki hasat döneminde toplanan kayısılardan alıp uzun bir çalışmanın ardından esansını elde ettik ve kolonya üretmeye başladık"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:56:56 -
Kayısıdan kolonya ve dezenfektan üreten eczacı taleplere yetişemiyor

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Iğdır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hijyen malzemesi üreten eczacı Ümit Eren'in yörede yetiştirilen kayısılardan hazırladığı kolonya ve dezenfektanlar ilgi görüyor.

Kentte eczacılık yapan Eren, Sağlık Bakanlığının tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede kullanılmak üzere eczanelerde dezenfektan üretilmesine izin vermesi üzerine kolları sıvadı.

Bir süre farklı kokularda kolonya üreten Eren, yörede yetiştirilen ve yıllık 40 bin ton ürün elde edilen kayısıyı da dezenfektan yapımında denedi.

Eren; şalak, ordubad, teberze, ağ erik ve ağcanabat kayısılarını çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra kolonya ve dezenfektan yapımında kullanarak satışa sundu. Kısa sürede adı duyulan kayısı kolonyası ve dezenfektanı, hem kentten hem de çevre illerden yoğun ilgi gördü.

- "Neden Iğdır'a ait bir kolonya olmasın diye düşündük"

Eczacı Ümit Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının eczanelerde dezenfektan üretilmesine izin vermesinden sonra bu alana yatırım yaptıklarını söyledi.

İlk başta dezenfektan ürettiklerini ve daha sonra kolonya üretimine de başladıklarını ifade eden Eren, "Baktık ki piyasada kolonya fahiş fiyatta. Fiyatların artmasıyla sağlıksız ürünler piyasada dolaşmaya başladı ve bu nedenle biz de kolonya üretmeye başladık." dedi.

Ürettikleri kolonyalarda farklı bitkisel kokuları kullandıklarını aktaran Eren şöyle devam etti:

"Bunu yaparken 'Neden Iğdır'a ait bir kolonya olmasın?' diye düşündük. Iğdır'ın simgesi olan meyveden kolonya üretmeye karar verdik. Bu yılki hasat döneminde toplanan kayısılardan alıp uzun bir çalışmanın ardında esansını elde ettik ve kolonya üretmeye başladık."

Amaçlarının Iğdır'ın meşhur kayısısının yanında kayısı kolonyasını da kazanmak olduğunu dile getiren Eren, "Bu kolonyayı ürettikten sonra özellikle Iğdır'ın özlemini çeken, bu meyvenin özlemini çeken yurt içi ve yurt dışında yaşayan Iğdırlılardan çok büyük ölçüde talep geldi. Şu anda gelen siparişleri karşılayamıyoruz. Bu yıl sadece eczanemizde satmak için ürettiğimiz bu ürünü, önümüzdeki yıl yurt içi ve dışından gelen talepleri karşılayabilmek için seri üretime geçmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!
Dünya

Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş uçakları ve insansız hava araçları satışına onay verildiğini açıkladı. ..
Kanada'dan rest: Boyun eğmeyeceğiz
Dünya

Kanada'dan rest: Boyun eğmeyeceğiz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun yargılanması üzerindeki Çin'in baskılarına b..
Avrupa çalkalanıyor!
Dünya

Avrupa çalkalanıyor! "Macron ve Biden, Türkiye karşısında şimdiden kaybetti"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmaya ilişkin Avrupa basınında öne çıkan haber ve analizlerde Türkiye ve Rusya vurgusu vardı. Frans..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay