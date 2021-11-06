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Kadın - Aile Kayısı yaprağının faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Kayısı yaprağının faydaları nelerdir?

Havaların bir sıcak bir soğuk olmasıyla vücudumuzun tepkimeleri karşısında bazen dayanıksız kalabiliyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 16:32:00 - 2021-11-06 16:43:49
Kayısı yaprağının faydaları nelerdir?

Kayısı, gülgiller familyasından gelen orta boylu bir meyve ağacıdır. Kayısılar cevizden biraz iri boyuttadır ve turuncuya kaçan sarı renktedir. Cinsine göre yumuşak, sert, sulu, tatlı olabilir. Meyvenin Çekirdeği bir tanedir. Çekirdeği de yenilebilir. Hatta çekirdeği tatlıların üstüne bile atılabilir. Çekirdeği cinsine göre acı, tatlı olabilir. Kayısı ülkemizde en çok Malatya'da yetişir. Kayısının reçeli ve marmelatı da yapılır.

Kayısı aynı zamanda yaprağıyla da dertlere derman olabiliyor.. Kayısı yaprağından yapılan çayın ise zengin mineralleriyle vücudumuza doping etkisi yapıyor.

Havaların bir sıcak bir soğuk olmasıyla vücudumuzun tepkimeleri karşısında bazen dayanıksız kalabiliyoruz. Bunun içinde gıdayla takviyeler yaparak direncimizi bu zor günlerde ayakta tutabiliriz.. Ülkemizde bolca yetiştirilen Kayısı'nın yaprağından gelen şifayı sizler için derledik.. Şimdiden afiyet olsun...

Kayısı çayı nasıl yapılır?

Öncelikle aktarlar bulunan poşet kayısı çayları kaynamış suyun içerisinde 7 ve ya 8 dakika bekletilmelidir. Sonrasında ise bu çay iyice demlenmiş olur. Daha sonra ise suyun içinden poşet çay çıkarılır. Hazırlanan çay ise rahat bir şekilde içilir.

Kayısı Yaprağının Faydaları

Yaprağından çay yapılır ve yararları şöyledir:

  • Metabolizmayı hızlandırır.
  • Kansere karşı savaşır.
  • Yüksek Miktarda vitamin içerdiğinden ateşi düşürür.
  • Kansızlığa iyi gelir.
  • Bunun yanı sıra kayısı yaprağının çayı bir çok hastalığı önleyebilir.
  • Göz sağlığı için çok önemlidir.
  • Kemik güçlenmesine iyi gelir.
  • Kabızlığa iyi gelir.
  • Vitaminler bakımından çok zengindir.
  • Yaprağı fotosentez yaptığından oksijen verir.
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