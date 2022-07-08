Kayısı reçeli nasıl yapılır? Anneanne eli değmiş gibi kayısı reçeli! Malzemeleri neler?

Kayısı Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

1, 5 kg kayısı

4 su bardağı şeker (750-800 gr)

Tatlı kayısı çekirdekleri yada kabuksuz badem

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Kayısı Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Normalde reçel tariflerinde, 1 kg meyveye 1 kg şeker eklenerek yapılıyor. Fakat o zaman meyvenin tadı, kokusu çok hissedilmiyor ve biraz koyu oluyor. Biz reçeli biraz akışkan sevdiğimiz için meyvenin yarısı kadar şeker ile yapıyoruz. Deneyenlerin ellerine sağlık. Öncelikle kayısılarımız olgun ve sert olmalı. Yumuşak kayısı kullanırsak da olur, fakat kayısımız şeklini tam olarak koruyamaz. Kayısıları iyice yıkayıp, ikiye bölelim. Reçel yapacağımız tencereye alıp, üzerine şeker ve biraz tatlı kayısı çekirdeği yada bademlerimizi ekleyelim. Tencereyi hafif sallayıp, bir gece sulanmaya bırakalım. Ertesi gün sabah, kaynayana dek yüksek ateşte tutalım. Köpürmeye başlayınca tereyağını koyalım ve altını kısalım. Biraz kaynadıktan sonra köpüklerini alalım. Orta ateşte yaklaşık 35-40 dk. kaynatalım. Mümkün olduğunca karıştırmamaya çalışın, çünkü kayısılar ezilebilir. Ocaktan almadan hemen önce limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın. Eğer konserve yapacaksanız, temiz ve kuru bir cam kavanoza kaynar halde dikkatlice reçelinizi doldurun ve hiç kullanılmamış kapakla sıkıca kapatıp, ters çevirin. 1 gün boyunca o şekilde bekletip, karanlık ve serin bir ortamda saklayın.

Kayısı reçelini yalnızca üç malzeme ile evinizde hazırlayabilirsiniz. Peki kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli malzemeleri neler?

KAYISI REÇELİ MALZEMELERİ NELER?

2 kg kayısı

1 tatlı kaşığı limon tuzu

2 kg şeker

KAYISI REÇELİ NASIL YAPILIR?

Kayısıları yıkayın ve ikiye bölün. Çekirdekleri fındık veya ceviz kıracağı ile kırıp içlerini çıkartın. Ardından kayısıları tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin. Çekirdekleri de ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatın. 5-6 saat veya gece boyunca bekletin. Yaklaşık 35 dakika boyunca kaynatın. Ocaktan almadan 10 dakika önce limon tuzunu ekleyin. İstediğiniz kıvamı aldığında ocaktan alın. Reçeli kaynattıktan sonra kavanozlara alın ve kapağı kapatın. Afiyet olsun.