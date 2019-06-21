Kayısı marmelatı nasıl yapılır? Kahvaltılık tarifler

Kayısı marmelatı tarifi en güzel marmelat tariflerinden biri. Reçelin daha koyu kıvamlısı olduğu söylenen kayısı marmelatı tarifi kahvaltı sofralarınızda en çok tüketilen yiyecek olmaya aday. Tam mevsimi gelmişken kayısılardan güzel kokulu marmelatlar yapabiliriz. Peki kayısı marmelatı nasıl yapılır? İşte kayısı marmelatı tarifi...

Malzemeler

1 kilogram kayısı

500 gram toz şeker

Yarım limon

Hazırlanışı

Kayısıları yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın. Büyük boy bir tencereye su doldurup kayısıları içine koyun. Orta ateşte pişirmeye başlayın. Su kaynadığında şekeri ilave edin ve kayısılar yumuşayana kadar bu şekilde pişirmeye devam edin.

Kayısılar yumuşadığında blender ile ezin ve limon suyunu ilave edip beş dakika daha pişirin. Hazır olan marmelatınızı kavanozlara doldurup ters çevirin. Bu şekilde bir gün beklettikten sonra tüketebilirsiniz.