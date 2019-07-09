Kayısı kaç kaloridir? Kayısının besin değeri nedir?

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden kayısı, hem tadı hem de faydalarıyla gönülleri fethediyor. A, C, E vitaminleri ile demir, magnezyum, kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir besin olan kayısı, cilt sağlığına da katkı sağlıyor. Peki kayısı kaç kaloridir? İşte kayısının içerdiği besin değerleri...

Kayısının besin değeri

Kayısı kalori ve yağ bakımından düşüktür ve mükemmel bir A ve C vitamini kaynağıdır. Sadece 2 taze kayısı 70 gramdır.

Kalori: 34

Karbonhidrat: 8 gram

Protein: 1 gram

Yağ: 0,27 gram

Elyaf: 1,5 gram

A Vitamini: Günlük Değerin % 8'i (DV)

C Vitamini: DV'nin% 8'i

E Vitamini: DV'nin% 4'ü

Potasyum: DV'nin% 4'ünü karşılar.

Kayısının faydaları

Kayısının hem tazesi hem de kurusu çok seviliyor. Yaz aylarında taze, kışın da kurutulmuş şekilde tüketilebilen kayısının faydalarını derledik:

Antioksidan bakımından zengin bir meyve olan kayısının içeriğindeki vitaminler cilde katkı sağlayarak yazın daha fazla yıpranan cildi yeniliyor.

Düşük kalorisiyle diyet listelerinin baş tacı olan kayısı, bağırsakları çalıştırıcı etkisi, tok tutucu özelliğiyle zayıflamayı kolaylaştırıyor.

Antioksidan, vitamin ve mineral içeriği ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım ediyor. Özellikle A ve C vitamini sayesinde vücut direncini artırıyor.

Potasyum, C vitamini ve posa bu üç önemli bileşen sayesinde çağımızın sağlık problemi kalp krizine karşı koruyucu etki gösteriyor.

Kan damarlarının üzerindeki baskıyı azaltarak kan basıncını düşürüyor, fazla kolesterolün birikmesini önleyerek kalbin yükünü hafifletiyor.

Posa içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandıran kayısı, bağırsaktaki atıkların yumuşamasını ve bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlıyor.

Kayısı göz sağlığı için de önemli bir yere sahip. A, C, E vitaminleriyle gözleri güçlendiriyor.

Bir bardak (165 gram) dilimlenmiş taze kayısı, yaklaşık 2/3 bardak (142 ml) su sağlar. Çoğu insan yeterince su içmediğinden, taze meyve yemek günlük ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olabilir.