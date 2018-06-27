Kayısı kabuğunun bilinmeyen faydaları nelerdir?
Birçok kişi tarafından bilinen sindirim problemlerine iyi gelen kayısı kabuğunun bilinmeyen faydaları oldukça fazladır. Lif oranı yüksek olan kayısı mide problemlerine iyi gelmekle birlikte vücutta deforme olmuş birçok organ ve dokuyu onarmaya da yardımcı olur.27 Haziran 2018 Çarşamba 21:52
- Sinir sistemini daha düzenli çalışmasını sağlayarak stres ve sinir durumunu azaltır.
- Bazı besinlerin salgıladıkları zararlı toksinlerden dolayı hasara uğramış karaciğerin sağlığını korur.
- Böbreklerde taş ve kum oluşma riskini azaltarak vücutta bulunan mikroorganizmaları idrar ve dışkıyla vücuttan atar.
- Doğa da bulunan saf karbonhidrat içerdiğinden gün içerisinde üç tane tüketildiğinde bile vücudu ve zihni dinç tutar enerjisini yükseltir.
- Yüksek potasyum sayesinde kalp yetmezliği ve siroz tedavisinde yardımcı besin olarak tüketilir.
- A vitaminin öz maddesi karatonce bakımından da zengin olan kayısı göz, kemik ve diş yapısını korur. Onarılması gereken hücreleri hızlı bir şekilde onarır.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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