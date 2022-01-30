Kayıplara karışan İYİ Partili Lütfü Türkkan, Kılıçdaroğlu ile yeniden ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu'na şehit ailesine küfrederek büyük tepki çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nin açılışı kapsamında Kocaeli'ne gitti. Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün (76) ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya da yer aldı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Haydar Akar ile İzmit ilçesine geçerek Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'na karanfil bıraktı.

Lütfü Türkkan da Kılıçdaroğlu'na eşlik etti

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na, şehit ailesine küfretmesiyle tepkilerin odağında olan ve bir süredir de sessizliğe bürünen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da eşlik etti.