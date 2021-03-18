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Yerel Kayıp vatandaş için Gediz Nehri'nde arama çalışmaları başladı
Yerel

Kayıp vatandaş için Gediz Nehri'nde arama çalışmaları başladı

Manisa'da kayıp şahıs için ekipler Gediz Nehri'nde arama çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:44:00 -
Kayıp vatandaş için Gediz Nehri'nde arama çalışmaları başladı

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde yaşayan Muammer Akkaya (76) dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Çocukları önce çevrede arama yaparken, Muradiye Mahallesi’ndeki Gediz Nehri köprüsünün kenarında 45 KS 828 plakalı aracı bulundu. Arabasının etrafında yapılan aramalarda da Akkaya’dan bir ize rastlanılamayınca durum jandarma ekiplerine haber verildi. Gediz Nehri ve çevresinde jandarma, AFAD, AKUT, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Arama ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

AFAD ekipleri hem drone ile havadan hem de karadan arama çalışmaları yaparken, sualtı ekipleri ise nehrin yaklaşık 2 kilometrelik alanında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp Muammer Akkaya’dan yaklaşık 24 saattir henüz bir ize rastlanılamadı.

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