Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun bulunması için Uzun Çayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisi Doku'nun bulunması için Tunceli Valiliğinin talimatıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca koordine edilen arama çalışmalarında, 45 kişilik ekip sabah saatlerinde yeniden aramalara başladı.

Ekiplerce Uzun Çayır Baraj Gölü'nde yoğunlaştırılan çalışmalara, 8 bot, 3 su altı arama robotu ve bir taramalı sonar cihazıyla destek verildi.

Sarı Saltuk Viyadüğü civarında botlarla baraj gölü ile kıyıya yakın alanlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, genç kıza ait ize henüz rastlamadı.

- Olay



Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.



Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce, 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.



Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.



Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 15 Ekim'de yeniden başlatılmıştı.

