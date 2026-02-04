  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Makam şoförü kirli çarkı mahkemede açıkladı: Rıza Akpolat talimat verir, ben elden öderdim! Dostu sevindiren, düşmanı titreten bir gelişme daha! Akdeniz Fırkateyni denize indirildi! Barzani, bölgesel Kürt jeopolitiğinin neresinde? Doktorların depremle imtihanı kamerada: Sedyedeki hastaya siper oldular Bahçeli dünkü sözleri hakkında konuştu: Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir AK Partili Abdulkadir Özel’den, Özgür Özel’e 50 milyar dolarlık şamar! 'Epstein belgeleri açılıyor! Nerede bu Batı çığırtkanı Kemalistler?' Su bile yasak! Refah Sınır Kapısı'nda zulmün yeni versiyonu BDDK'dan kredi kartı limiti açıklaması Uyuşturucu operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor! Yeni dalgada ünlü isimlere peş peşe gözaltı
Gündem Kayıp Sümeyye'den acı haber: Kayaların dibinde ölü bulundu
Gündem

Kayıp Sümeyye'den acı haber: Kayaların dibinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kayıp Sümeyye'den acı haber: Kayaların dibinde ölü bulundu

Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış'tan acı haber geldi. Ekipler, genç kızın cansız bedenine kayaların dibinde ulaştı.

19 yaşındaki Sümeyye, dün saat 17.00 sıralarında Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresindeyken yakınları ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından genç kızdan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sümeyye Satılmış'ı bulmak için gece saatlerinde başlatılan geniş çaplı arama sabah saatlerinde de devam etti. Ekipler bölgede hem yaya hem de drone destekli arama yaptı.

Ayrıca çevrede bulunan güvenlik ve KGYS kameralarını inceleyen ekipler, kızın dün akşam saatlerinde Kahveci Dağı eteklerinde gezdiği görüntüye ulaştı. Bölgede çalışmalarını sıklaştıran ekipler, genç kızın cansız bedenine ulaştı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Sümeyye'nin yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek.

Nevşehir'de yalnız yaşayan Sümeyye Satılmış'ın dedesinin karakolda verdiği ifade de ortaya çıktı.

Dede M.Y. ifadesinde şunları söyledi: "Sümeyye ikametinde tek başına yaşamaktadır. Sümeyye'nin anne ve babası Nevşehir merkezde değil. Torunum dün 10.20'de beni aradı ve rutin bir şekilde konuştuk, bana işten geldiğini ve yatacağını söyledi. Sonrasında konuşmayı sonlandırdık.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23