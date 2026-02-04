Kayıp Sümeyye'den acı haber: Kayaların dibinde ölü bulundu

19 yaşındaki Sümeyye, dün saat 17.00 sıralarında Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresindeyken yakınları ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından genç kızdan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sümeyye Satılmış'ı bulmak için gece saatlerinde başlatılan geniş çaplı arama sabah saatlerinde de devam etti. Ekipler bölgede hem yaya hem de drone destekli arama yaptı.

Ayrıca çevrede bulunan güvenlik ve KGYS kameralarını inceleyen ekipler, kızın dün akşam saatlerinde Kahveci Dağı eteklerinde gezdiği görüntüye ulaştı. Bölgede çalışmalarını sıklaştıran ekipler, genç kızın cansız bedenine ulaştı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Sümeyye'nin yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek.

Nevşehir'de yalnız yaşayan Sümeyye Satılmış'ın dedesinin karakolda verdiği ifade de ortaya çıktı.

Dede M.Y. ifadesinde şunları söyledi: "Sümeyye ikametinde tek başına yaşamaktadır. Sümeyye'nin anne ve babası Nevşehir merkezde değil. Torunum dün 10.20'de beni aradı ve rutin bir şekilde konuştuk, bana işten geldiğini ve yatacağını söyledi. Sonrasında konuşmayı sonlandırdık.