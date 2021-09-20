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Aktüel Kayıp olarak aranan kişinin cesedi kanalda bulundu
Aktüel

Kayıp olarak aranan kişinin cesedi kanalda bulundu

Adana'da, polisin kayıp olarak aradığı kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 21:35:00 -
Kayıp olarak aranan kişinin cesedi kanalda bulundu

Adana'da, polisin kayıp olarak aradığı kişinin cesedinin sulama kanalında bulunduğu bildirildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında suyun üzerinde erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen su altı polisi, cesedi itfaiyeye ait vince bağlı sedyeyle sudan çıkardı.

Yapılan incelemede, bu kişinin, yakınlarınca kayıp ihbarında bulunulan ve polis tarafından aranan Hüseyin Ay olduğu belirlendi.

Ay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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