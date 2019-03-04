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Kayıp olarak aradığı oğlunu otomobilinde ölü buldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaybolan uyuşturucu bağımlısı oğlunu arayan adam, boş bir arazide gördüğü oğluna ait otomobilde cesedini buldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:35
Kayıp olarak aradığı oğlunu otomobilinde ölü buldu

Antalya'da iki gündür kayıp oğlu Tayfun A.'yı (29) sokak sokak arayan Osman A., otomobilinin içinde cesedini buldu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Tayfun A.'nın ölüm nedeni otopside belirlenecek.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. İki gündür Tayfun A.'dan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Aile, sosyal medya hesaplarından da Tayfun A.'nın kayıp olduğunu ve görenlerin kendilerine ulaşması için paylaşımda bulundu. Bir sonuç alınamaması üzerine Osman A., oğlunu aramak için sokak sokak gezmeye başladı. Yeşildere Mahallesi ve çevresini gezen Osman A., oğlunun 07 DFS 47 plakalı otomobilini Kızılarık Mahallesi'nde boş bir arazi üzerinde gördü.

Tedavisi için çip alınmış

Otomobilin yanına giden Osman A., oğlunun sürücü koltuğunda hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tayfun A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis otomobilin içerisinde ve çevresinde incelemede bulundu. Tayfun A.'nın cansız bedeni ise ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ailesinin Tayfun A.'nın kaybolduğu gün, uyuşturucu tedavisinde kullanılan, deri altına yerleştirilen çip satın aldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:35
  1. Antalya
  2. Muratpaşa
  3. şüpheli ölüm
  4. süpheli ölüm
  5. kayıp arama
  6. Aracında ölü bulundu

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