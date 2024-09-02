Kayıp Narin soruşturmasında flaş gelişme! Bir kişi tutuklandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, flaş gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan amca S.G., gelen son dakika bilgisine göre sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır’da kayıp Narin'in amcası S. G., sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Güran, buradaki işlemlerinin ardından ise mahkemeye gönderildi. Mahkeme tarafından amca Sami Güran tutuklandı.
8 yaşındaki Narin Güran esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Sami Güran'ın sorgusu ise tamamlandı. Gözaltına alınan amca Sami Güran, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Güran, buradaki işlemlerinin ardından ise mahkemeye gönderildi.
Mahkemeye sevk edilen amca Sami Güran tutuklandı.