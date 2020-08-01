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Aktüel

Kayıp küçükbaş hayvanları AFAD ekipleri buldu

Yeniakit Publisher
2020-08-01 11:03:03 -
Kayıp küçükbaş hayvanları AFAD ekipleri buldu

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde kaybolan 60 küçükbaş hayvan, AFAD ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde dün akşam Bayram Sekte'ye ait 60 kuzunun kaybolduğu ihbarı alan AFAD ekipleri, kısa sürede verilen adrese gitti.

Ekipler, arazi aracı ve gözleme izleme araçlarıyla bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetleri sonucunda sabah saat 09.00'da kaybolan kuzulara ulaştı.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

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