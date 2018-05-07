Kayıp kız çocuğu lüks apartmanın damında bulundu

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesindeki Çınarlı Mahallesi'nde bulunan lüks bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın kapıcısı sabah saatlerinde bir kız çocuğunun damda uyuduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu. Apartmana gelen polis ekipleri, kız çocuğunun İ.G. (15) olduğunu tespit etti.



Hırsızlık, aşk vaadiyle gasp gibi suçlardan kaydı olan kız çocuğunun ailesinin ise İskenderun'da 3 yıl önce kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.



Kız çocuğu Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra ailesine teslim edildi.