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Aktüel Kayıp ihbarı yapılmıştı! Cansız bedenine ulaşıldı
Aktüel

Kayıp ihbarı yapılmıştı! Cansız bedenine ulaşıldı

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni, bataklığa batmış halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 17:21:00 -
Kayıp ihbarı yapılmıştı! Cansız bedenine ulaşıldı

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni, bataklığa batmış halde bulundu.

Palabıyık köyünde dün yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 88 yaşındaki Hüseyin Durdu'nun bulunması için köy çevresinde jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Durdu'nun cansız bedeni, köy yakınlarındaki bataklığa batmış halde bulundu.

AFAD görevlileri tarafından çıkartılan Durdu'nun cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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