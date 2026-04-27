  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir ABD'deki saldırı sonrası gözler ziyaretteydi! Buckingham Sarayı’ndan Kral Charles açıklaması Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu: Washington'daki saldırı sonrası liderler görüştü! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife! Muş'ta deprem Trump’tan sarsıcı iddia: "İran nükleer silah alırsa ABD havaya uçar, İsrail yok olur!" Kral Abdullah'tan ABD ve İran'a net mesaj: Orta Doğu'da sinsi planlara geçit yok İran ve Katar hattında sıcak diplomasi: Orta Doğu'da ateşkes için düğmeye basıldı! "Ayın Öğretmeni" seçilmişti, katliam silahlarıyla yakalandı! Washington'da sarsıcı detaylar! Zelenskiy'den tarihi Ankara mesajı: "NATO Zirvesi için Türkiye'de olacağız!"
Medya Somer Şef’ten uyuşturucu iddialarına net cevap! Test sonuçları belli oldu!
Medya

Somer Şef'ten uyuşturucu iddialarına net cevap! Test sonuçları belli oldu!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ünlü şef Somer Sivrioğlu, hakkındaki iddialara son noktayı koydu. Avustralya’dan Türkiye’ye dönerek savcılığa teslim olan ve aslanlar gibi ifadesini veren Sivrioğlu, adli tıp raporuyla aklandı. Ünlü şeften alınan numunelerin analiz sonuçları, herhangi bir yasadışı maddeye rastlanmadığını tescilledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen isimlerden biri olan şef Somer Sivrioğlu, hakkında verilen ifade çağrısının ardından yurt dışından Türkiye’ye döndü. Bir süredir Avustralya’da bulunan Sivrioğlu, soruşturmayı burada öğrendiğini belirterek dönüş kararı aldığını açıklamıştı.

Sivrioğlu, yaptığı açıklamada “Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

 

İFADE VERDİ, TESTLER YAPILDI

Türkiye’ye sessiz şekilde giriş yapan Sivrioğlu’nun, savcılıkta ifade verdiği ve gerekli testler için numune sunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, ünlü şeften alınan kan ve sakal örnekleri üzerinde uyuşturucu testi gerçekleştirildi.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Gazeteci Burak Doğan’ın paylaştığı bilgilere göre, yapılan analizlerin sonucunda Somer Sivrioğlu’nun uyuşturucu testinin negatif olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında diğer isimlerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23