  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ayasofya’da dev restorasyon! Kubbe çelik sistemle kapatılıyor Mide sorunlarıyla uğraşıyordu: Dünyaca ünlü yıldız şifayı Türk içeceğinde buldu! İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 3150 lira değişecek Osmanlı arşivinde tarihi keşif: İlk kez ortaya çıktı! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Ünlü şefin test sonucu belli oldu! Savaşta düşmanın kabusu olacak: Türk zırhlısına ‘elektrik’ dopingi! Isı yok, ses yok, kaçış yok Bir ilimizde toprak resmen para kusuyor! Yerin altında büyük bir servet var AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin'den '27 Nisan e-muhtıra' mesajı Pakistan’daki müzakereler neden başarısız oldu? İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den flaş açıklama
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
24 Saatte gripten nasıl kurtulursunuz? Kekiği her sabah aç karnına içerseniz! Bakın kat kat daha faydalı
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:



Kekiğe olan talep her geçen gün artıyor. Balgam söktürücü etkisiyle bilinen bu bitki çayının faydaları gerçekten saymakla bitmiyor. Eğer '24 saat içinde gripten nasıl kurtulurum?' diye düşünüyorsanız, kekiğin bu süreçteki desteği çok daha etkili olacaktır. İşte, gribe karşı evde uygulamanız gereken bitki çayı...

#1
Kekiğin, içerdiği güçlü bileşenlerle kanser hücreleri üzerinde çarpıcı etkiler gösterdiği, uluslararası bilim çevrelerince yapılan son araştırmalarla ortaya çıktı.

#2
Kekiğin, içerdiği güçlü bileşenlerle kanser hücreleri üzerinde çarpıcı etkiler gösterdiği, uluslararası bilim çevrelerince yapılan son araştırmalarla ortaya çıktı. Kansere karşı verilen küresel mücadelede, geleneksel bitkilerin potansiyeli bilimsel araştırmaların en önemli odak noktalarından biri hâline geldi. Kekiğin, içerdiği yüksek konsantrasyonlu aktif bileşenler sayesinde kanserli hücre hatları üzerindeki baskılayıcı etkisi, uluslararası camiada büyük yankı uyandırdı. Özellikle kekik yağının temel bileşenlerinden biri olan karvakrol üzerinde yoğunlaşan çalışmalar, umut verici sonuçlar ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle sabahları aç karnına tüketilen kekik çayının, mevcut tedavilere potansiyel bir destek sağlayabileceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önde gelen kanser araştırma merkezlerinden birinde görev alan Onkolog Dr. Eleanor Vance, kekiğin potansiyeline dikkat çekti. Dr. Vance, in vitro (hücre kültürü) düzeyde yapılan çalışmalarda kekiğin etken maddesinin, özellikle meme ve kolon kanseri hücre hatlarında hücre çoğalmasını önemli ölçüde yavaşlattığını ve programlanmış hücre ölümünü (apoptoz) tetiklediğini gözlemlediklerini ifade etti.

#3
Washington Üniversitesi Kanser Araştırma Laboratuvarı'ndan Prof. Dr. Julian Foster ise, karvakrolün anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklerinin yanı sıra, kanser hücrelerinin enerji metabolizmasını hedef alan mekanizmalara sahip olduğunu belirtti. Dr. Foster, "Kekik, doğal bir anti-kanser ajanı olarak dikkat çekmektedir. Çalışmalarımız, bu bitkinin bileşenlerinin mevcut kemoterapi ilaçlarıyla sinerjik etki göstererek, tedavi etkinliğini artırma potansiyeli taşıdığını gösterdi" diye konuştu. İngiltere'deki bir bilimsel dergide yayımlanan son raporlarda da bu bulgulara yer verildi. SABAH AÇ KARNINA TÜKETİM RUTİNİ Geniş kapsamlı araştırmalar henüz insan deneylerinin başlangıç aşamasında olsa da, yabancı uzmanlar kekiğin bu umut veren özelliklerine atıfta bulundu. Uzmanlar, bitkinin yoğun faydalarından günlük ve düzenli tüketimle yararlanılabileceğini bildirdi. Özellikle sabahları aç karnına bir fincan kekik çayı tüketiminin, karvakrol ve timol gibi bileşenlerin biyoyararlanımını (vücut tarafından emilimini) artırabileceği ifade edildi. Dr. Vance, kekiğin asla ana kanser tedavisinin yerine geçmemesi gerektiği konusunda uyardı ve ekledi: "Kekik çayı, sağlıklı bir diyetin ve onaylanmış tıbbi tedavinin destekleyici bir parçası olabilir. Bu bitkinin tedavi üzerindeki tam etkisini anlamak için daha fazla ve kapsamlı klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır." Kekik çayının bu potansiyeli, bilim insanlarının bitkisel bileşenler ve kanser arasındaki ilişkiye olan ilgisini daha da derinleştirdi. Gelecek yıllarda in vivo (canlı organizma üzerinde) çalışmaların tamamlanmasıyla kekik türevi bileşenlerin, kanser tedavisinde yeni ilaçların temelini oluşturabileceği öngörüldü.

#4
1- Kekik Çayı! Mutfağın olmazsa olmazlarından biri olan ve balgam söktürücü bitki çayları arasında en önemli yere sahip olan kekiğin faydaları saymakla bitmez. Birçok sağlık sorunu karşısında etkili sonuçlar alınmasını sağlayan kekik, balgam tedavisinde de oldukça etkilidir. Kekik çayı, çok eski zamanlardan beri öksürük tedavisinde kullanılmaktadır. Oldukça iyi bir balgam söktürücü olan kekik çayı, boğazı yumuşatır, mideyi rahatlatır ve ağrılara iyi gelir. Kekiğin faydaları! Kekik, güçlü antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir, öksürük ve boğaz enfeksiyonları dahil solunum yollarını rahatlatır, sindirim sistemini düzenler. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırır, iltihap giderici etkisiyle romatizmal ağrılara ve cilt enfeksiyonlarına (akne, mantar) iyi gelir. Solunum Yollarını Rahatlatır: Öksürük, bronşit ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur, balgam söktürücü özelliği vardır. Kısaca; Kekiği her sabah aç karnına içmek şu sonuçları doğurur: Metabolizmayı hızlandırır: Yağ yakımına ve kilo vermeye yardımcı olur. Vücudu temizler: Güçlü antioksidan etkisiyle toksinlerin atılmasını sağlar. Sindirimi rahatlatır: Şişkinliği alır ve bağırsakları çalıştırır. Bağışıklığı güçlendirir: Hastalıklara karşı direnç sağlar. Dikkat: Mideniz hassassa tahriş edebilir; tansiyon hastasıysanız doktorunuza danışmalısınız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Galatasaray taraftarından çirkin saldırı! Sporun birleştirici ruhuna gölge düştü
Gündem

Galatasaray taraftarından çirkin saldırı! Sporun birleştirici ruhuna gölge düştü

Rams Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbi müsabakasının 80'inci dakikasında, Fenerbahçe taraftarlarına a..
Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının "İçinden Geçeceğim" demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı
Gündem

Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının “İçinden Geçeceğim” demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevi sürecinde kendisine destek vermeyen TÜSİAD çevrelerine yönelik "içinden geçeceğim" çıkışının ilk halkasını K..
Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi
Dünya

Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi

Batı Afrika ülkesi Mali'de başta başkent Bamako olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı başlatılan silahlı saldırılarda ordunun kontrolü ele g..
Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü
Gündem

Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda tören krizi yaşandı. Henüz 7. sınıf öğrencisi olan H.B. isimli kız öğrencinin, 22 Ni..
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir
Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır süregelen gerilimi sonlandırarak barış yolunda dev adımlar atan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve B..
Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu: Washington'daki saldırı sonrası liderler görüştü!
Gündem

Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu: Washington'daki saldırı sonrası liderler görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Washington’d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23