  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Tartıştığı sevgilisine dinamit attı, adamın eli koptu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD'de yaşanan dehşet verici olayda bir kadın, tartıştığı sevgilinin odasına dinamit attı. Patlayıcıyı dışarı atmaya çalışan adamın eli koptu.

ABD'nin Long Island bölgesinde 35 yaşındaki Keyonna Waddell hakkında hazırlanan iddianamede olayın çiftin şiddetli bir şekilde tartışmasının ardından meydana geldiği belirtildi.

New York Post'un haberine göre tartışmanın ardından ikisi de evi terk etse de sonrasında erkek olan geri dönerek uyumak için odasına gitti. Bu sırada Waddell ise adamın odasına hazırladığı el yapımı dinamiti attı.

DIŞARI ATARKEN ELİNDE PATLADI

Polis raporlarına göre fitilin yanarken çıkardığı sesi duyarak uyanan adam yerde yanmaya devam eden cismi fark etti. Alevi söndüremeyince dinamiti dışarı atmaya çalışan adam bu sırada dinamitin infilak etmesiyle ağır yaralandı. Patlama sonucu adamın elinin büyük kısmının koptuğu öğrenildi.

Yaralı halde odadan çıkan adamın olay yerinden kaçan Waddell'i gördüğü belirtildi.

İddianamede kadının olaydan önceki aylarda da sevgilisini patlayıcı kullanmakla tehdit ettiği ancak mağdurun bu tehditlerin gerçeğe dönüşeceğini düşünmediği ifade edildi.

Waddell 25 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23