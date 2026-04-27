Tartıştığı sevgilisine dinamit attı, adamın eli koptu

ABD'nin Long Island bölgesinde 35 yaşındaki Keyonna Waddell hakkında hazırlanan iddianamede olayın çiftin şiddetli bir şekilde tartışmasının ardından meydana geldiği belirtildi.

New York Post'un haberine göre tartışmanın ardından ikisi de evi terk etse de sonrasında erkek olan geri dönerek uyumak için odasına gitti. Bu sırada Waddell ise adamın odasına hazırladığı el yapımı dinamiti attı.

DIŞARI ATARKEN ELİNDE PATLADI

Polis raporlarına göre fitilin yanarken çıkardığı sesi duyarak uyanan adam yerde yanmaya devam eden cismi fark etti. Alevi söndüremeyince dinamiti dışarı atmaya çalışan adam bu sırada dinamitin infilak etmesiyle ağır yaralandı. Patlama sonucu adamın elinin büyük kısmının koptuğu öğrenildi.

Yaralı halde odadan çıkan adamın olay yerinden kaçan Waddell'i gördüğü belirtildi.

İddianamede kadının olaydan önceki aylarda da sevgilisini patlayıcı kullanmakla tehdit ettiği ancak mağdurun bu tehditlerin gerçeğe dönüşeceğini düşünmediği ifade edildi.

Waddell 25 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.