RAMS Park’ta derbi değil, şov vardı! 2 Brezilyalı Fenerbahçe’yi yaktı
Süper Lig’in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0’lık net skorla sahadan sildi. 50 bin taraftarının önünde Osimhen, Barış Alper ve Torreira’nın golleriyle şahlanan Aslan, bitime 3 hafta kala puan farkını 7’ye çıkararak şampiyonluk ateşini yaktı. Fenerbahçe’de ise Talisca’nın kaçırdığı penaltı ve kaleci Ederson’un sorumsuz kırmızısı sezona damga vuran "Brezilyalı felaketi" olarak kayıtlara geçti.