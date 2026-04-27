RAMS Park’ta derbi değil, şov vardı! 2 Brezilyalı Fenerbahçe’yi yaktı

Türk futbolunun kalbi RAMS Park’ta attı, sahadan tek bir dev çıktı: Galatasaray! Şampiyonluk yolundaki en kritik virajda Fenerbahçe’yi konuk eden sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk’un derslik taktiği ve Victor Osimhen’in durdurulamaz performansıyla rakibini adeta boğdu. Maçın henüz başında Talisca ile penaltıdan yararlanamayan Fenerbahçe, 40. dakikada Osimhen’in golüyle sarsıldı. İkinci yarıda kaleci Ederson’un acemi kırmızısıyla 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, Barış Alper Yılmaz ve Torreira’nın gollerine engel olamayarak şampiyonluk hayallerini mucizelere bıraktı. Puanını 74’e yükselten Galatasaray için artık şampiyonluk bir "puan" değil, sadece bir "takvim" meselesi haline geldi.