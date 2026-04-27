Haber Merkezi Giriş Tarihi:

RAMS Park’ta derbi değil, şov vardı! 2 Brezilyalı Fenerbahçe’yi yaktı

Süper Lig’in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0’lık net skorla sahadan sildi. 50 bin taraftarının önünde Osimhen, Barış Alper ve Torreira’nın golleriyle şahlanan Aslan, bitime 3 hafta kala puan farkını 7’ye çıkararak şampiyonluk ateşini yaktı. Fenerbahçe’de ise Talisca’nın kaçırdığı penaltı ve kaleci Ederson’un sorumsuz kırmızısı sezona damga vuran "Brezilyalı felaketi" olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Spor yorumcuları derbi sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, “Talisca penaltıyı atsa maç başka yere giderdi” sözleri öne çıktı.

Süper Lig’in 31. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, RAMS Park’ta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0’lık net skorla mağlup etti. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira’nın golleriyle gelen galibiyet sarı-kırmızılıları zirvede iyice rahatlattı. Mücadelenin kırılma anlarından biri ise Fenerbahçe’nin kaçırdığı penaltı ve ardından gelen kırmızı kart oldu. Yorumcular, özellikle Anderson Talisca’nın penaltıyı kaçırmasının ve kaleci Ederson’un kırmızı kart görmesinin maçın kaderini belirlediğine dikkat çekti.

Türk futbolunun kalbi RAMS Park’ta attı, sahadan tek bir dev çıktı: Galatasaray! Şampiyonluk yolundaki en kritik virajda Fenerbahçe’yi konuk eden sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk’un derslik taktiği ve Victor Osimhen’in durdurulamaz performansıyla rakibini adeta boğdu. Maçın henüz başında Talisca ile penaltıdan yararlanamayan Fenerbahçe, 40. dakikada Osimhen’in golüyle sarsıldı. İkinci yarıda kaleci Ederson’un acemi kırmızısıyla 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, Barış Alper Yılmaz ve Torreira’nın gollerine engel olamayarak şampiyonluk hayallerini mucizelere bıraktı. Puanını 74’e yükselten Galatasaray için artık şampiyonluk bir "puan" değil, sadece bir "takvim" meselesi haline geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek puan farkını 7'ye çıkardı ve zirvede önemli bir avantaj elde etti. Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Galatasaray, RAMS Park'taki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira attı. Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 13. dakikada kullandığı penaltıda topu dışarıya gönderdi. Sarı lacivertliler, kaleci Ederson'un 62. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından derbiyi 10 kişi tamamladı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de ise Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 74 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı. Süper Lig'in üçüncü sırasında yer alan Trabzonspor'un ise şu anda [30 maç] 65 puanı bulunuyor. Galatasaray, kalan 3 haftada 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. [Trabzonspor'un tüm maçlarını kazanması halinde]

Galatasaray, ligin gelecek haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

