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Kayıp genç, 7 saat sonra ormanda bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Ömer Faruk Yıldırım, 7 saat sonra ormanlık alanda jandarma tarafından bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:26
Kayıp genç, 7 saat sonra ormanda bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, dün saat 16.00 sıralarında evinden dışarı çıkan şizofreni hastası Ömer Faruk Yıldırım (26), bir daha dönmedi. Yıldırım'ın ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, gencin bulunması için arama çalışması başlattı. 7 saat süren arama çalışmalarının ardından Yıldırım, Hüseyinfakı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda sağ bulundu. Sağlık kontrolü için Ayvacık Devlet Hastanesine götürülen Ömer Faruk Yıldırım, daha sonra ailesine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:26
  1. Çanakkale
  2. Ayvacık ilçesi
  3. Ömer Faruk Yıldırım
  4. kayıp arama çalışmaları

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