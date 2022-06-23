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Aktüel Kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulundu
Aktüel

Kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulundu

Antalya'da 18 gündür kayıp olan kişinin cesedi, ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 19:47:00 -
Kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 gündür kayıp olan kişinin cesedi, ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 5 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan emlakçı Ahmet A. (34) için ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Arama çalışması başlatan ve Ahmet A'nın son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran polis, bölgede toprağa gömülmüş ceset tespit etti. Yapılan incelemede cesedin Ahmet A'ya ait olduğu belirlendi.

Ahmet A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayı öğrenerek bölgeye gelen abla Yasemin A. sinir krizi geçirdi.

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