Kayıp çobandan acı haber!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dünden itibaren kendisinden haber alınamayan çobanın, yürütülen yoğun arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.
Tunçbilek beldesine bağlı Beyoğlu Deresi Oğlaktaşı mevkisinde uzun yıllardır çobanlık yapan Mehmet Er (55), dün sabah hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı.
Er'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
AFAD, jandarma ve Tunçbilek Belediyesi ekiplerince dünden bu yana devam eden arama çalışmalarında Er'in cansız bedeni bulundu.
Er'in cesedi incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.