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Siyaset Kayıp CHP aranıyor! İttifak ortağı DEM'den skandal Kürdistan sözleri
Siyaset

Kayıp CHP aranıyor! İttifak ortağı DEM'den skandal Kürdistan sözleri

Yeniakit Publisher
2024-03-10 13:19:00 - 2024-03-10 13:26:59

Kandil talimatıyla CHP'nin 'kent uzlaşısı' sağladığı PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan posterli mitingleri devam ederken; Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları Türkiye toprakları için 'Kürdistan' şeklinde skandal ifadeler kullandı.

CHP, yerel seçimlerde Kandil'den gelen talimatların ardından, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkıştı. İstanbul Esenyurt'ta kendi adayını çeken CHP, DEM Parti ile uzlaşı sağlarken; Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kendi belediye başkan adayları olan Burcu Köksal'ı, DEM Parti sözleri nedeniyle peş peşe açıklamalarla yerin dibine soktu.

CHP'nin ortağı DEM'den teröristbaşı posterli mitingler

İstanbul'da DEM'e 17 ilçede 48 meclis üyesi adaylığı vererek grup kurmasını da sağlayan CHP, Adana ve Mersin'de de DEM'li adayları desteklediğini vurguladı. DEM ve CHP'nin düzenlediği ortak mitinglerde, terör örgütüne ait paçavralar sallandı, teröristbaşı Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.

DEM'den 'Kürdistan' sözleri

CHP'nin ortağı DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün Mardin'de düzenlediği mitingde daha da ileri gitti.

Hatimoğulları, "Tüm Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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