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Yaşam Kayıp Alzheimer hastasının acı sonu
Yaşam

Kayıp Alzheimer hastasının acı sonu

Yeniakit Publisher
2024-05-19 11:25:00 -
Kayıp Alzheimer hastasının acı sonu

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastasının cansız bedenine Dicle Nehri'nde ulaşıldı.

Diyarbakır'da 3 gündür hakkında haber alınamayan Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'ın (67), Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'tan 3 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Çakmak'ın bu sabah Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Çakmak'ın sudan çıkarılan cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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