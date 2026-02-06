  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hindistan'dan küresel piyasalara denge mesajı! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Temkinli duruş sürecek Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Meğer her türlü pislik varmış Bakan Göktaş 6 Şubat depremlerinde vefat edenleri andı İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü! Önce adım adım izledi sonra tepelerine bindi! Mossad kurdu Mit bozdu 'İsrail miti yıkılıyor!' ABD, Suriye’den çekilmeye başladı 6 Şubat’ta Türkiye tek yürek! Asrın Felaketi'nin 3. yılında acı ve gurur bir arada 6 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Şubat 1719: Köprülüzâde Nûman Paşa'nın vefatı (Osmanlı Sadrazamı)
Yerel Kayıp alzaymır hastasından sevindiren haber
Yerel

Kayıp alzaymır hastasından sevindiren haber

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Kayıp alzaymır hastasından sevindiren haber

Adana'da dün akşam saatlerinde kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastası, bir barakada bulundu. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli ilçesine bağlı Tülü Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Akburak, en son dün akşam saatlerinde Hüseyinbelen mevkiinde görüldü.

Eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından jandarma ekiplerinin koordinesinde AFAD, YAK, AKOM ve Saimbeyli Belediyesi ekipleri ortak çalışma başlattı.

Gece boyunca ve sabahın erken saatlerinden itibaren hem kırsal alanlarda hem de çevre mahallelerde arama yapan ekipler, öğlen saatlerinde ormana yakın bir bölgede bulunan barakada yaşlı adama ulaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Akburak, kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

8 gündür kayıp! Buz tutan nehirde arama sürüyor
8 gündür kayıp! Buz tutan nehirde arama sürüyor

Yerel

8 gündür kayıp! Buz tutan nehirde arama sürüyor

2 gündür kayıptı: Gölet kenarında ölü bulundu
2 gündür kayıptı: Gölet kenarında ölü bulundu

Yerel

2 gündür kayıptı: Gölet kenarında ölü bulundu

İçinden gelen sese kulak verdi, kayıp yaşlı kadını ormanda buldu
İçinden gelen sese kulak verdi, kayıp yaşlı kadını ormanda buldu

Gündem

İçinden gelen sese kulak verdi, kayıp yaşlı kadını ormanda buldu

Kayıp Sümeyye'den acı haber: Kayaların dibinde ölü bulundu
Kayıp Sümeyye'den acı haber: Kayaların dibinde ölü bulundu

Gündem

Kayıp Sümeyye'den acı haber: Kayaların dibinde ölü bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23