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Aktüel

Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış

Teslim olan İran uyruklu zanlının evinde cesetleri bulan polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-12 21:24:22 -
Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini buzdolabında sakladığını belirterek polise teslim oldu.

Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'ta yaşayan İran uyruklu bir kişi, polisi arayarak birlikte yaşadığı kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve parçalara ayırdığı cesetleri buzdolabında sakladığını söyledi.

Olay yerine giden polis ekiplerinin evde cesetleri bulması üzerine, zanlı gözaltına alındı.

Zanlı işlemleri için emniyete götürülürken, cesetlerin bulunduğu evde olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı.


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